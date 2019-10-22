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Калужане неправильно качаются на качелях

22.10.2019 12:46 16 1647 Оксана ИВАНОВА
Калужане неправильно качаются на качелях

Как мы уже рассказывали, состояние детских площадок в Калуге обсудили на планёрке в городской управе в понедельник, 21 октября. Поводом для разговора стала публикация в одном из региональных СМИ (в каком именно, пресс-служба горуправы не уточнила). Её автор сетовал на то, что качели «Гнездо», установленные в скверопарке, не работают с прошлого года.

- Качели ремонтировались в этом году уже трижды, - прокомментировал начальник Управления городского хозяйства Калуги Алексей ВОЛКОВ. –  Проблема в том, что они неправильно эксплуатируются. Качели рассчитаны на детей до 12 лет. К сожалению, на них качаются, причём не по одному человеку, а по три-четыре, и дети старше 12. Сейчас конструктив демонтирован в целях недопущения несчастных случаев. Мы заказали новый. Привезём, установим. Даты поставки неизвестны, потому что это нестандартные качели. Уточняем. Думаю, в течение двух месяцев сделаем. Если не получится вернуть ровно тот конструктив, который был, значит, сделаем что-то другое.

Городского голову Дмитрия РАЗУМОВСКОГО такое объяснение не вполне устроило.

- Мне представляется, если объект расположен в центре города и на него предполагается большая нагрузка, значит, надо предусматривать качели для детей в возрасте не до 12, а до 32 лет. Я к тому, что история с возрастом очень странная. Надо делать с запасом, чтобы выдерживали рост, вес взрослого человека как минимум.

К слову, качество детской площадки, установленной в скверопарке, вызывает вопросы давно. Как мы рассказывали, изначально там планировалось установить игровые зоны французской фирмы «Husson», которая позиционирует себя как производитель оборудования премиум-класса. Однако в процессе строительства сквера было принято решение установить комплексы российского производства.

Чиновники объясняли это тем, что на французское оборудование отсутствовали сертификаты. Кроме того, срок его поставки был два-три месяца. Сотрудники горуправы уверяли, что игровой комплекс является качественным и что его поломки связаны исключительно с «ненадлежащей эксплуатацией».

Председатель городской Думы Александр ИВАНОВ, пользуясь случаем, поинтересовался, насколько прочными являются качели, которые устанавливают сейчас в сквере рядом с горуправой.

- Они рассчитаны на достаточный вес? Там всё-таки молодые пары будут (молодожёны, которые расписываются в здании мэрии. – Прим. ред.). Они такие разные бывают: миниатюрные и не очень...

- Количество деревянных конструкций рассчитано, по-моему, на всю свадьбу, - ответил главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ.  

- А цепи выдержат? – допытывался Александр Иванов.

- Конечно! – заверил его Алексей Комов.

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Автор
Оксана ИВАНОВА 
Тэги: благоустройство
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