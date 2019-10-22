«Там нормально всё!»: площадка в Центральном парке ветшает, но чиновники этого не замечают

Одной из тем городской планёрки в понедельник, 21 октября, стало состояние некоторых детских площадок в Калуге. Пользуясь моментом, корреспондент kp40.ru, поинтересовался у чиновников, увенчались ли успехом поиски собственника игрового комплекса, который находится в Центральном городском парке. Соответствующее объявление было размещено на сайте горуправы летом 2017 года.

Как мы рассказывали, площадка – подарок спонсоров ко Дню города 2014 года. Спустя какое-то время, когда игровой комплекс стал ветшать и требовать ремонта, выяснилось, что чинить его некому, потому что он... ничейный. Наши попытки выяснить, по каким-то причинам относительно новый объект, да ещё и в центре города, вдруг оказался бесхозным, успехом не увенчались.

На планёрке чиновники не смогли уточнить, взял ли город на свой баланс площадку. Они обещали уточнить этот момент позднее. Мы обратили внимание на то, что состояние игрового комплекса оставляет желать лучшего. Оказалось, что руководители горуправы так не считают.

- Площадка не брошена, за ней смотрят, её обслуживают, - сказал на планёрке Дмитрий Разумовский.

- Там нормально всё на этой площадке, - добавил Алексей Волков. И даже предложил съездить туда вместе с нами, чтобы мы убедились в этом сами.

В качестве сопровождающего нам дали начальника МБУ «Калугаблагоустройство» Руслана ЖЕЛТКОВА. Именно его ведомство следит за состоянием парка и расположенных там объектов.

Игровой комплекс действительно пытаются поддерживать в хорошем состоянии, но видно, что он давно морально устарел. Часть элементов, например, горки, отсутствует. На них образовались трещины, поэтому их демонтировали. Какое-то время входы на них были забиты досками. Затем вместо горок установили деревянные лестницы, по которым дети забираются с помощью канатов.

- Эти конструкции установили по рекомендации того руководства, которое тогда было, - пояснил Желтков. – Потому что денег на новые пластиковые горки, как всегда, нет.

Требует замены один из мини-скалодромов – он местами подгнил. Это планируют сделать в ближайшие дни. Не мешало бы обновить защитное покрытие, а также отремонтировать изрядно расшатанную карусель.

– Естественно, хотелось бы видеть здесь современный игровой комплекс, - соглашается Руслан Желтков. – Если Управление городского хозяйства даст соответствующее распоряжение и будет финансирование, мы только за.

Кстати, теоретически хороший игровой комплекс мог появиться в парке уже этим летом, если бы, например, чиновники решили потратить 11 млн. рублей на него, а не на благоустройство сквера возле горуправы. Однако мнением калужан, какой объект требует реновации в первую очередь, традиционно никто не интересовался.

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