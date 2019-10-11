Калуга осталась без федеральных денег на юбилей

В четверг, 10 октября, на площадке «Точка кипения» состоялся ещё один архитектурно-градостроительный проектный семинар «Ока – перезагрузка: благоустройство набережных в интересах горожан».

Организаторы подвели итоги предыдущей встречи на эту тему, прошедшей 10 июня. Напомним, в течение часа пять команд из числа калужских бизнесменов, представителей власти, студентов, архитекторов, автомобилистов разрабатывали свои стратегии развития прибрежной территории Оки. Эта методика называется соучастным проектированием. Предложения участников семинара обещали проанализировать и включить их в техническое задание на проектирование набережной.

100% калужан, пришедших на июньскую встречу, высказались за создание там веломаршрута. 80% участников семинара хотели бы видеть на будущей набережной сцену и паркинг. 60% калужан надеются, что на ней появятся пляж, воркаут, кафе, зоны для развлечений и тихого отдыха. 40% участников семинара хотят, чтобы на берегу Оки были пешеходный мост, зона для выгула собак, канатная дорога, кинотеатр, смотровые и игровые площадки, а также чтобы по реке ходил речной транспорт.

Как выяснилось на вчерашней встрече, многие из этих «хотелок» реализовать быстро едва ли получится. Ожидалось, что проект будет выполнен за счёт средств, которые Калуге выделит федеральный бюджет на празднование 650-летия. Но на эту помощь, скорее всего, рассчитывать больше не приходится.

- Деньги дают тем, кто их реально готов принять. Просто так их сейчас не отдают, - сказал руководитель Центра компетенций по архитектуре Калужской области Александр ТОМАШЕНКО. – К сожалению, да, Калуга – первая в списке столиц регионов, которым не выделяются федеральные деньги на юбилей.

По словам Томашенко, это не означает, что город не будет праздновать круглую дату – просто торжества пройдут более скромно.

- Но, если мы отметим юбилей на своей благоустроенной маленькой набережной – с пляжем, освещением, какими-то мелкими локациями, и она будет наша, – то мы покажем всем, насколько мы действительно можем справиться и сами, - продолжил архитектор. – Когда мы это сделаем, то будем иметь стратегическое развитие территории. Это позволит нам показать: раз мы сами справились, то дальше в нас можно инвестировать. Нет задачи в очередной раз надуть щёки – сейчас мы ставим запятую.

Подробнее о том, как прошла встреча, что думают о будущем набережной градоначальник и главный архитектор Калуги, читайте в новостях на нашем сайте, а также в ближайшем номере газеты «Калужский перекрёсток».