Посоветовались понарошку: зачем чиновники и архитекторы встречаются с горожанами

В областном центре опробовали методику соучастного проектирования.

Со стороны происходящее напоминало чем-то игру в брейн-ринг: за 5 столами — ​команды по 6–7 человек в каждой. «Игроки», склонив друг к другу головы, что-то оживлённо обсуждают.

— Обязательно нужно кафе! — ​говорит молодая девушка-студентка. — ​И место для прогулок с детьми.

— И ещё хорошо бы кинотеатр, — ​добавляет её сосед, парень лет 25.

— А я мечтаю, чтобы по Оке снова ходили какие-то плавредства, — ​вступает в разговор третий участник команды. — ​И, наверное, хотелось бы видеть здесь что-то типа аттракционов.

— Нет, аттракционы лучше не надо, — ​возражают его коллеги. — ​Осенью и зимой они представляют собой печальное зрелище.

Соучастное проектирование

Примерно так проходил в «Точке кипения» в понедельник, 10 июня, проектный семинар, посвящённый будущему набережной Оки. Поучаствовать в нём позвали бизнесменов, студентов, представителей власти, архитекторов, автомобилистов. Всех участников разбили на команды, каждой выдали карту прибрежной территории, карточки с названиями объектов, которые могли бы там разместиться, и попросили за час разработать свою стратегию развития этого места.

— Разговоры о судьбе набережной Оки идут уже много лет. Своё видение этого объекта в разное время представляли проектировщики тран­спортных систем, архитекторы Калуги, федеральные градостроители. Сейчас мы хотим услышать точку зрения жителей города, — ​поясняют организаторы семинара цель его проведения. — ​Мы предлагаем вместе подумать над тем, какие объекты будут полезны калужанам в этом месте и как сделать их максимально популярными.

— Эта методика называется «соучастное проектирование», когда в процесс проектирования вовлечены люди, представляющие различные срезы общества, — ​говорит журналист, урбанист Кирилл ГУСЕВ, принимавший участие в организации мероприятия. — ​Именно поэтому результаты такой работы достаточно устойчивые. Данную методику сейчас активно используют в Татарстане.

Глас народа

Постепенно карты на столах начинают закрываться карточками.

— Можно было бы создать здесь Парк молодожёнов, — ​обсуждает одна из команд. — ​Деревья нужно посадить небольшие, декоративные — ​сверху будет красиво смотреться.

— Хорошо, посадим мы здесь, допустим, 100 деревьев, ​это примерно 3 месяца, — ​рассуждают другие участники команды. — ​Что дальше будет происходить с этой территорией?

Перемещаюсь к столу, за которым работает группа архитектора Николая СВИРИДЕНКО. Она обсуждает устройство нескольких канатных дорог в районе набережной.

За соседним столом размышляют над тем, как связать эту территорию с Березуйским оврагом.

Одну из команд возглавил известный столичный архитектор-градостроитель Илья ЗАЛИВУХИН. Он не торопится «застраивать» набережную ресторанами и спортивными площадками. К вопросу подходит основательно, объясняет своим коллегам, с чего начинается проектирование любого общественно значимого объекта.

— Нам с вами нужно понять социальное развитие этой территории, её проблемы. Важен экономический аспект. Если мы вкладываемся в развитие территории, инфраструктуру, дороги, она должна работать на город.

Через час участники семинара презентуют результаты своей работы. Большинство проектировщиков-любителей связывают это место с отдыхом, где разместятся кафе, открытый лекторий, арт-центр, пешеходные мос­тики, велодорожки, мини-порт и, конечно, пляж.

— В будущем это должна быть густозаселённая часть города, — ​убеждены Илья Заливухин и его коллеги. — ​Здесь мы видим большой университетский городок, ещё одну школу, жилой комплекс.

— Желательно, чтобы для всей этой территории был разработан мастер-план, — ​резюмирует своё выступление Заливухин. — ​Тогда будет понятно, как вкладывать федеральный и региональный бюджет. Инвесторы тоже подтянутся, потому что они будут понимать, как работать с этой территорией.

Что дальше?

Организаторы обещают, что в течение полутора-двух месяцев предложения участников семинара будут проанализированы, после чего начнётся работа над проектом технического задания на проектирование набережной. Его также планируют представить на общественное обсуждение. На основе этого ТЗ будет разработан окончательный проект. После окончания семинара я попросила его участников поделиться впечатлениями от него. Они оказались неоднозначными.

— Думаю, это мероприятие запустит процесс проектирования набережной. Я вижу заинтересованность в этом многих людей, в том числе и тех, кто принимает в городе и области ключевые решения, — ​считает маркетолог Ирина. — ​Уверена на 100%: ​какие-то решения за этим последуют. Хотелось бы, чтобы и по другим объектам власти советовались с калужанами.

Реакция третьекурсника архитектурного факультета КГУ Дмитрия более прохладная:

— Как-то всё очень поверхностно. Если бы это была сессия на три недели, результаты работы получились бы более глубокими. Но в рамках получаса это невозможно.

Посоветоваться понарошку

Сама по себе идея соучастного проектирования, безусловно, интересная. Но её судьба относительно Калуги немного тревожит. Действительно, смущает очевидная поверхностность, допущенная при организации семинара: известно о нём стало буквально за несколько дней, участников было немного, поэтому говорить, что они представляют весь срез калужского сообщества, просто несерьёзно.

Кроме того, формально методики, напоминающие соучастное проектирование, использовались в Калуге и раньше. Напомним: перед строительством скверопарка калужан приглашали поучаствовать в открытом городском конкурсе идей. Часть предложений даже была использована проектировщиками при составлении ТЗ. Но по ходу корректировки уже готового проекта из него постепенно исчез сначала один объект, потом второй и третий. Не исключено, что с концепцией набережной, если она всё-таки когда-то появится, произойдёт то же самое.

Есть ещё один момент, который навевает на определённые мысли: почему с калужанами решили посоветоваться именно о судьбе набережной? Очевидно, что построят её нескоро, руководство области заявляло об этом не единожды. Между тем в городе есть объекты куда более актуальные и не менее значимые — ​например, тот же «купол» бывшего рынка, — ​но нашим мнением относительно их судьбы никто не интересуется.

Создаётся ощущение, что власть советуется с нами как бы понарошку, исключительно для того, чтобы создать иллюзию открытости и доступности, которые нынче в тренде. И, конечно, гораздо удобнее создавать её на примере проектов, которые будут реализованы не сейчас, а когда-нибудь в светлом будущем.

Эта статья была опубликована в №25 газеты «Калужский перекрёсток» от 19.06.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.