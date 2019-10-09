Часы в новом сквере разбили при установке

Как мы уже рассказывали, в новом сквере рядом с горуправой перенесли уличные часы.

Вечером во вторник, 8 октября, их смонтировали на новом месте – ближе к ЗАГСу. Рабочие использовали подъемный кран. И что-то пошло не так.

Часы установлены на новом месте.

С прежней стойки их убрали на прошедших выходных. За сутки на земле стекло успели изгадить вандалы.

Сейчас часы красуются на новом месте в разбитом виде. От одного из циферблатов откололся кусок, вторая стенка уехала внутрь куба.

За комментариями мы обратились в гоуправу.

Городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ объяснил, что часы восстановят в течение месяца за счёт подрядчика, который благоустраивает сквер.

Один из циферблатов разбит.

Ещё одна стенка уехала внутрь. Власти обещают поправить всё за месяц.

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