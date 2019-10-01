Качели в сквере на Ленина всё-таки появятся

На прошлой неделе в сквере, который находится рядом с горуправой по адресу: Ленина, 93, – начали устанавливать некие деревянные конструкции. Мы предположили, что это, возможно, качели.

Как мы рассказывали, в первоначальной концепции благоустройства сквера, которую презентовали калужанам в июле, они присутствовали. Но из технического задания, которое опубликовали на сайте госзакупок, эта конструкция исчезла. Как и второй объект, который должен был появиться на этой территории – люстра Чижевского.

В горуправе нам пояснили, что качелей и люстры в проекте нет по причине «отсутствия денежных лимитов для устройства вышеуказанных объектов» и что «возможность их устройства будет рассмотрена в случае проведения дополнительных работ».

- Это, действительно, качели, - подтвердил наши догадки городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Их делают за счёт внебюджетных средств.

Найдутся ли средства на установку люстры Чижевского, неизвестно. Но в том месте, где она должна находиться, из плитки торчат провода.

Полностью сквер должен быть благоустроен к ноябрю, хотя первоначально предполагалось, что работы будут завершены ко Дню города.