«Ну где ты, Варвара?!»: после распиаренной акции в Людиново остались горы мусора

Вторую неделю на берегах Нижнего озера в Людиново в фирменных пакетах с надписью «Вода России» лежит мусор. Его собрали в результате распиаренной акции, в которой приняли участие министр природных ресурсов и экологии Варвара Антохина и экс-участница группы «Фабрика» Сати Казанова. Они вместе с волонтёрами под вспышки фотокамер приводили в порядок прибрежные территории.

Как рассказали нам жители Людиново, после акции мусор валялся в пакетах на проспекте Машиностроителей. Только после того, как люди стали жаловаться в соцсетях, его с проспекта вывезли. А на Нижнем озере так и оставили.

В министерстве природных ресурсов и экологии нам заявили, что Варвара Антохина отдала распоряжения убрать после акции весь мусор. Почему же он до сих пор валяется, так и не смогли объяснить.

Не смогли дать оперативные комментарии и в администрации Людиновского района.

UPD. После нашей публикации днем во вторник мусор убрали.

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