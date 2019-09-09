Каменный мост отремонтируют к концу октября

Как мы уже рассказывали, ко Дню города в Калуге обещали провести косметический ремонт Каменного моста, однако работы до сих пор не проведены. Теперь памятник архитектуры собираются подлатать к концу октября.
Министерство культуры Калужской области на днях сообщило, что уже определен подрядчик.
Заданием предусмотрен ремонт ограждения, системы освещения и тумб.
- Мемориальная табличка демонтирована подрядчиком в рамках ремонтно-реставрационных работ памятника, - подчеркнули также в министерстве.
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