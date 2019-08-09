Клумбы в скверопарке начали обносить заборами

В пятницу, 9 августа, в парке на месте рынка одну из клумб, которая расположена ближе к улице Марата, начали огораживать забором.

- В настоящее время установлено леерное ограждение только одной клумбы, так сказать, макет, - прокомментировали эти работы в управлении городского хозяйства. - После его согласования предусмотрена дальнейшая установка на все клумбы, расположенные в парке.

Мы поинтересовались, какова мотивация подобного решения.

- Красиво и стильно сделанные заборчики для клумб, безусловно, важная часть дизайна, но она также предусматривает и безопасность в целях сохранения зеленых насаждений, например, от любознательных детишек или животных, - подчёркивают в городской управе.