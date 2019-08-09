Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Пятница, 09 августа
$ 65.13 0.04
73.04 0.15
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Благоустройство

Клумбы в скверопарке начали обносить заборами

09.08.2019 15:11 15 985 Дмитрий Ивьев, Фото автора.
Клумбы в скверопарке начали обносить заборами

В пятницу, 9 августа, в парке на месте рынка одну из клумб, которая расположена ближе к улице Марата, начали огораживать забором.

- В настоящее время установлено леерное ограждение только одной клумбы, так сказать, макет, - прокомментировали эти работы в управлении городского хозяйства. - После его согласования предусмотрена дальнейшая установка на все клумбы, расположенные в парке.

Мы поинтересовались, какова мотивация подобного решения.

- Красиво и стильно сделанные заборчики для клумб, безусловно, важная часть дизайна, но она также предусматривает и безопасность в целях сохранения зеленых насаждений, например, от любознательных детишек или животных, - подчёркивают в городской управе.

А как вы оцениваете установку подобного забора вокруг клумбы?

 Голосование заканчивается 23/08/2019


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото автора.
Тэги: благоустройство
Еще новости из рубрики «Благоустройство»

В скверопарке начали устанавливать ротонду – прямо вокруг клумбы 09.08.2019 15:58

Небо в клеточку: каким будет навес над Гостиным двором 07.08.2019 21:30

Сквер возле горуправы начали благоустраивать досрочно 06.08.2019 15:49

Территорию Свято-Троицкого собора благоустроят за 15 миллионов рублей 06.08.2019 15:24

С калужан хотят брать расписки перед установкой детских площадок 06.08.2019 14:24

Народные новости
2702 15
Sony
1853 5
pinki2019
1209 7
Геннадич

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 15 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 10 августа, 10:00
День физкультурника 2019
Калуга
сб 10 августа, 14:00
Цветочные мастер-классы в августе
Галантус и К
сб 17 августа, 14:00
Освобождение Жиздры и Хвастовичей. 1943 год.
Калужская область
ср 28 августа, 16:00
Приём экстрасенса Константина Гришина
Калуга

Для детей

сб 10 августа, 11:00
Бесплатное чтение детской книги Джулии Дональдсон
Меховое кафе, кошачье кафе
вс 11 августа, 14:00
Выставка бабочка
Енотокафе, Господин Енот,
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок «Карусель сказок»
Центральный парк культуры и отдыха
пн 26 августа, 12:00
Историко-краеведческий турнир "Город над красавицей Окой"
Шопинский СДК

Концерты

пт 16 августа, 19:00
Песни из любимых советских кинолент «Хорошие девчата»
Гостиные ряды
вт 10 сентября, 19:00
Всероссийский юношеский симфонический оркестр
Филармония
пт 13 сентября, 19:00
Концерт группы LosTradition (XIV фестиваль искусств "Калужская осень")
Дом музыки
пт 13 сентября, 19:00
Руки Вверх! «22»
Ледовый дворец "Космос"

Кино

Однажды в… Голливуде
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Форсаж: Хоббс и Шоу
Дора и Затерянный город
Блоги компаний

ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Вчера 11:00
Новости компаний

«Мой умный город» – лучшее мобильное приложение по версии журнала The Banker

Личный кабинет МегаФона стал «лучшим из лучших» по оценке Роскачества

ВТБ снизил ставки по ипотеке

ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Первый - дорога для машин
 551
Второй - зелёная зона
 452
Третий - и дорога, и зелёная зона
 577
У меня другой вариант, напишу в комментариях
 31
Всего проголосовало: 1611
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк Вчера 11:00

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Новости партнеров

Как взять ипотеку на квартиру в Краснодаре

Новая в кредит или подержанная за наличку: как лучше купить Mazda СХ-5

«Дакар-Авто» — официальный дилер грузовых автомобилей JAC (ДЖАК)

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.