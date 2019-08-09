«Красивые и стильные заборчики» убрали после новости на нашем сайте

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 9 августа, в парке на месте рынка одну из клумб, которая расположена ближе к улице Марата, начали огораживать.
В управлении городского хозяйства нам пояснили, что «красиво и стильно сделанные заборчики» будут защищать цветы от детей и животных.
Однако после публикации на нашем сайте и дальнейшего бурного обсуждения в Facebook, в котором большинство пользователей явно осудило подобное благоустройство, забор убрали. Демонтаж завершился примерно в 19:00.
Забор простоял вокруг клумбы всего несколько часов.
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