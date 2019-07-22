«Пруд и должен быть в воде»»: власти прокомментировали потоп в калужском сквере

В понедельник, 22 июля, на планёрке в городской управе обсудили состояние сквера «Содружество». Напомним, что во время ливневых дождей его затопило. Городские службы даже собирались откачивать воду.

Местный депутат Татьяна КОНЯХИНА была возмущена публикациями в СМИ, заявляя, что проблем в сквере нет, информацию журналисты преувеличили.

- Пруд он и должен быть в воде, - сказала Коняхина.

- А мостик? - спросил у неё городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

- От жителей Кубяка не поступило ни одной жалобы. Если дождей не будет, там останется маленькая лужа. В пруду всего лишь повысился уровень воды, - объясняла депутат.

- С другой стороны, не очень правильная конструкция, мостик не должен быть под водой, на мой взгляд, - отметил Разумовский. – Видимо, в конструкции пруда не всё мы предусмотрели, чтобы вода уходила.

- Пруд без воды - это уже не пруд, - отрезала Коняхина. – Жители ко мне обращались, когда там мало было воды: «Давайте туда искусственно нальём!»

- Давайте там мостик сделаем плавающий, чтобы он реагировал на изменения, - предложил городской голова.

Также Разумовский предлагал мостик поднять или перенести.

- Мостик декоративный, если его вверх поднять, то там совсем некрасиво получится, - ответила Коняхина.

- Боюсь, что несколько сезонов этот мостик не выдержит. Надо подумать, что с этим мостиком сделать, - рассуждал градоначальник.

Но все его предложения Коняхина отвергла, заявив, что жители с этим не согласятся.

- Ничего там не было вообще залито, это преувеличение! – подвела итог разговору депутат.

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