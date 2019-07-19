Сквер в Калуге затопило после дождей

Дождливый июль вызвал настоящий потоп в сквере «Содружество» в районе пересечения улиц Кибальчича и Московской в Калуге. Зелёная зона, благоустроенная в прошлом году, превратилась в настоящее болото.
По колено воды и во дворе дома №3 по улице Кибальчича, который соседствует с новым сквером. В пятницу, 19 июля, фото выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».
За комментариями мы обратились в городскую управу.
Там подтвердили, что проблема с водоотведением во дворе и в сквере действительно существует. Сейчас решается вопрос с откачкой. А вот смогут ли коммунальщики устранить причину потопа, пока никто толком ответить не смог.
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