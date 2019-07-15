Фотоловушки на людей расставят в калужских лесах

В понедельник, 15 июля, на заседании калужского правительства обсудили проблему свалок в лесах.
С каждым годом их становится всё больше. Свалки обнаружены в 12 из 18 лесничеств. Помимо бытового и строительного мусора, часто обнаруживают слив жидких бытовых отходов ассенизаторскими машинами.
Зафиксированы также случаи транспортировки строительных отходов с территории Москвы и Московской области. Столичный мусор везут в наш регион по ночам.
Зачастую виновных не удаётся привлечь к ответственности. В этом году выявлено 24 нарушения, вынесено 19 административных наказаний. Сумма штрафов составила 29,5 тысячи рублей.
Министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара АНТОХИНА сообщила, что сейчас решается вопрос о приобретении камер видеонаблюдения и фотоловушек, которые в том числе будут использоваться для выявления несанкционированного сброса отходов.
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