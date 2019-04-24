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Калужан зовут обсудить развитие улицы Театральной

24.04.2019 13:07 4 335 Елена Французова
Калужан зовут обсудить развитие улицы Театральной

Во вторник, 30 апреля, в 18:00 в Инновационном культурном центре на площадке «Точки кипения» рассмотрят концепции развития улицы Театральной в Калуге. Из неё хотят сделать главное общественное пространство города.

Напомним, что губернатор Калужской области Анатолий Артамонов недавно предложил избавить улицу от машин.

- Я думаю, нам всю Театральную улицу сделать пешеходной, - заявил губернатор. - Убрать жилье, надо людям дать хорошие квартиры с тем, чтобы они без огорчения оттуда выехали, и всё приведём в порядок. Давайте найдем на это деньги.

Организаторы сообщают, что будут рассматривать создание бренда улицы, который в дальнейшем изменит ее облик, сделает его визуально гармоничным, будет способствовать популяризации улицы.

- Нам важно знать мнение каждого, как из типичной пешеходной улицы сделать площадку, комфортную для прогулок, отдыха и развлечений, сделать улицу местом, куда хочется прийти с семьей и друзьями, чтобы провести свободное время вместе, - сообщают городские власти.

Уважаемые читатели, а как на ваш взгляд нужно поступить с улицей Театральной? Что бы вы хотели там увидеть? Насколько сейчас она комфортна? Свои ответы пишите в комментариях.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: благоустройство
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