Улицу Театральную собираются полностью закрыть для машин

В понедельник, 15 апреля, на заседании правительства губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ поделился своими впечатлениями от поездки в Тулу.
- Вон в Туле были в пятницу, я специально прошёлся, набережную они сделали, улицу сделали пешеходную. Причём не в пример нашей Театральной. Там больше километра по обе стороны дома, люди жили, - рассказал Анатолий Артамонов. - Выселили в течение одного месяца и приводят сейчас в порядок на радость всему городу и всем жителям области. Ни с кем не церемонились: дали квартиру - и всё, пожалуйста, собирай вещи и переезжай. Мы будем целый год, а то и два митинг проводить: сюда - хочу ехать, сюда – не хочу ехать, а здесь у меня кровля течёт, а здесь у меня окна худые, двери надо поменять. Чего менять? Когда это доброго слова не стоит. Но в итоге действительно это памятник. И получаются хорошие вещи. Вот калужанам надо съездить, посмотреть и поучиться. Там несколько десятков домов в течение месяца расселили. И оказалось - это просто жемчужина! А были такие же хибары, которые мы видим на Воскресенской и так далее. Развалюхи с признаками того, что это на самом деле шедевры. Шедевров не видно за рухлядью, которая на них навешана.
Также глава региона посоветовал калужанам посмотреть, как в Туле сделали набережную, прежде чем приступить к работам на Яченском водохранилище.
- Я думаю, нам всю Театральную улицу сделать пешеходной, - в итоге пришёл к выводу губернатор. - Убрать жилье, надо людям дать хорошие квартиры с тем, чтобы они без огорчения оттуда выехали, и всё приведём в порядок. Давайте найдем на это деньги.
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