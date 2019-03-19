Чиновники отправили калужан справлять нужду в торговые центры

Городской голова дал поручение установить в Калуге пять новых биотуалетов. Однако Управление городского хозяйства заявило, что средства в бюджете на это не предусмотрены. Эту тему обсудили в понедельник, 18 марта, на планёрке в городской управе.
- Мы посмотрели места расположения. Считаем, что нецелесообразно тратить деньги для размещения туалетных кабинок. Во всех торговых центрах существуют общественные туалеты, острой необходимости по установке [биотуалетов] в этих местах нет. Это вызовет антисанитарию. И, как показывает практика, они не являются такими востребованными, - пояснил первый заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ.
Уважаемые читатели! А вы пользуетесь общественными туалетами в Калуге? Расскажите в комментариях!
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