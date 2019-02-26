Когда в Калуге отремонтируют остановки

В феврале несколько остановочных павильонов в Калуге под тяжестью снега лишились крыш. Некоторые из них из-за сильного ветра остались и без боковых стенок. Наиболее серьезно пострадали остановочные павильоны на улицах Ленина, Карла Либкнехта и Механизаторов. Всего в списке пострадавших – 15 остановок. Такие данные в понедельник, 25 февраля, озвучили на планёрке в городской управе.

По словам чиновников, все поврежденные конструкции уже демонтировали. Ремонт остальных завершится к 10 марта.

А летом, когда в Калуге начнется ремонт дорог, остановочные павильоны на 27 улицах, попавших в план капремонта, заменят. На окраинах города – за счет бюджета, в центре – за счет инвесторов.

Уважаемые читатели! А на каких ещё улицах в Калуге требуется ремонт остановок? Пишите в комментариях!