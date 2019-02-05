Заставь коммунальщика Богу молиться, он и деревья снесёт

На прошлой неделе мы рассказывали о том, что в Калуге во время уборки снега были повреждены либо уничтожены несколько деревьев. Подобную картину, в частности, можно было наблюдать на Циолковского, 34, и на улице Братьев Луканиных.
Так, на улице Циолковского рабочие в ходе уборки снега повредили с нескольких сторон кору лип и ясеней. А на Братьев Луканиных коммунальщики, убирая газон, и вовсе уничтожили все посадки.
- Очень активно начали убирать снег в связи с большими осадками, - прокомментировал ситуацию на городской планёрке в понедельник, 4 февраля, заместитель начальника Управления горхозяйства Игорь БУГАЕНКО. – Немножко недоработали.
По словам зам.начальника УГХ, организации, осуществлявшие уборку снега по указанным выше адресам, установлены и оштрафованы. На какие суммы, Игорь Бугаенко не уточнил. Руководство данных предприятий, добавил Бугаенко, предупредили о недопустимости подобных действий в будущем. Чтобы весной пострадавшие деревья не погибли, повреждённые участки коры деревьев обработали специализированным составом.
Городской голова со своей стороны попросил коллег из Управления горхозяйства провести инструктаж с коммунальщиками, чтобы они были в курсе, как правильно убирать снег рядом с зелёными насаждениями.
- Зачем вокруг деревьев убирать под ноль? – недоумевал градоначальник. – Оставьте немного снега. Он и от морозов будет защищать, и коммунальной технике будет проще работать.
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