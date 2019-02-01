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Коммунальщики вместе со снегом уничтожили кусты и деревья

01.02.2019 16:46 2 625 Елена Французова
Коммунальщики вместе со снегом уничтожили кусты и деревья

На днях на улице Братьев Луканиных убирали снег. В ходе работ коммунальщики уничтожили практически все посадки на газоне.

- Город произвёл так называемую уборку улицы: снёс все кустарники, несколько деревьев и колодцев, - рассказал нам 1 февраля руководитель ООО УК «Стандарт» Михаил ТЕРЕЩЕНКО. - Я написал письмо в городскую управу, чтобы на место выехал сотрудник и составил акт, дабы зелёные насаждения восстановили. Тем более что их в своё время закупали за границей.

В пресс-службе городской управы нам сообщили, что организацию, уничтожившую посадки, оштрафуют.

Фото: группа «Правобережье Калуги».

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Автор
Елена Французова 
Тэги: происшествие
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