Уборщики снега повредили деревья на улице Циолковского

В ночь на понедельник, 28 января, на улице Циолковского в Калуге в ходе уборки снега рабочие повредили несколько деревьев. В рубрике «Глас народа» об этом сообщил наш читатель hunter.
- Некая подрядная организация с большим рвением вывозила снег, - рассказал он. - Однако наше счастье было не долгим. Выехав утром на работу, мы обнаружили, что кора всех деревьев в районе дома №34 повреждена, причем с нескольких сторон. Огромные, здоровые липы и ясени, вероятно, погибнут весной. Позвонив по телефону «горячей линии» горуправы и контролирующей уборку города структуры, услышал только отговорки и обещания уведомить подрядчика о случившемся, вопрос о том, кто это проконтролирует, остался без ответа.
За комментариями по поводу случившегося мы обратились в управление городского хозяйства.
- В настоящий момент специалисты составляют протоколы о лесонарушении, - пояснили там. - В УМВД направляется информация для розыска виновных лиц. При выявлении правоохрарительными органами круга виновных лиц они штрафуются, также в их адрес направляются обязательства об устранении нарушений.
Если виновников не найдут, повреждения коры деревьев специализированными средствами будут ликвидировать работники «Калугаблагоустройство».
Уважаемые читатели! А вы довольны качеством уборки города в вашем районе? Пишите в комментариях!
|
Последствия борьбы с сосульками калужане наблюдают на потолке 15.01.2019 15:10
Город под ударом: кто ответит за адскую наледь? 15.01.2019 14:00
Датчики на мусоровозах не позволят сваливать отходы в кустах 14.01.2019 14:47
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: