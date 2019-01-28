Уборщики снега повредили деревья на улице Циолковского

В ночь на понедельник, 28 января, на улице Циолковского в Калуге в ходе уборки снега рабочие повредили несколько деревьев. В рубрике «Глас народа» об этом сообщил наш читатель hunter.

- Некая подрядная организация с большим рвением вывозила снег, - рассказал он. - Однако наше счастье было не долгим. Выехав утром на работу, мы обнаружили, что кора всех деревьев в районе дома №34 повреждена, причем с нескольких сторон. Огромные, здоровые липы и ясени, вероятно, погибнут весной. Позвонив по телефону «горячей линии» горуправы и контролирующей уборку города структуры, услышал только отговорки и обещания уведомить подрядчика о случившемся, вопрос о том, кто это проконтролирует, остался без ответа.

За комментариями по поводу случившегося мы обратились в управление городского хозяйства.

- В настоящий момент специалисты составляют протоколы о лесонарушении, - пояснили там. - В УМВД направляется информация для розыска виновных лиц. При выявлении правоохрарительными органами круга виновных лиц они штрафуются, также в их адрес направляются обязательства об устранении нарушений.

Если виновников не найдут, повреждения коры деревьев специализированными средствами будут ликвидировать работники «Калугаблагоустройство».

Уважаемые читатели! А вы довольны качеством уборки города в вашем районе? Пишите в комментариях!