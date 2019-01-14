Крыши в Калуге грели неправильно

14.01.2019 10:40 1598

Как мы писали, калужские дома этой зимой заросли сосульками, коммунальщики зачастую не торопятся их сбивать, а способ, предложенный губернатором Калужской области, по избавлению от наледи – греть крыши - городские чиновники признали неэффективным.

В понедельник, 14 января, на координационном совещании глава региона Анатолий АРТАМОНОВ напомнил муниципальным властям, что зимние каникулы закончились, а значит больше списать плохую уборку на праздничные дни не получится. Губернатор отметил и возросшее число жалоб на сосульки.



- Никак мы не можем придумать эффективного способа борьбы с этой бедой. Но, тем не менее, надо учитывать опыт других регионов и каким-то образом с этой задачей справляться. Я знаю, что в Калуге идёт обсуждение этой темы, - сказал он.

Отметил Артамонов, что в областном центре решили отказаться от обогрева крыш, посчитав этот способ неэффективным.

- Скорее всего, неправильно в Калуге были применены эти подогревающие устройства, - считает губернатор. - Можно любую идею свести на нет, даже более того, опорочить. Займитесь, пожалуйста.

Он рассказал также, что из-за неправильно подогрева крыши коммунальщики вырастили сосульки на областной больнице.

А мы, пользуясь случаем, продолжаем публиковать фото сосулек от наших читателей. За выходные к нам пришло 10 штук.

1-й переулок Пестеля, 27.

Грабцевское шоссе, 58

Карпова, 13. Читательница жалуется, что приходится выходить на дорогу, так как идти под сосульками - страшно.

Ул. Красный проезд.

ул. Никитина 89а.

Фото дома по ул. Чижевского, 12, где сделали капремонт крыши. Этот балкон попадает в центр читательского внимания во второй раз.

Чичерина, 18.

- Только после приобщения к вопросу радио "Ника ФМ" ведущий Игорь Корнилов смог связаться связаться с Жилищной инспекцией и найти телефон Директора УК, - пишет наш читатель Борис. - Такое под силу только Дедушке Морозу [Игорь Корнилов, напомним, - главный Дед Мороз Калуги, - прим. ред.]! Итог: к вечеру 11.01.19 во дворе вдоль фасада натянули красно-белые ленточки, которые, видимо, должны спасти всех проходящих внизу на протяжении выходных и далее до момента "чуда". Правда "чудо" может приехать как в виде вышки, так и в виде катафалка...

И в завершение - фото сосулек на Воскресенской, 21.

- Сегодня [12 января - прим ред.] привела детей на занятия по вокалу в клуб "Мечтатель" по адресу: ул. Воскресенская, 21, - рассказывает наша читательница Светлана. И просто в ужасе от размера и количества сосулек, свисающих с крыш!!! Застыв на мгновение, хотелось уйти, но там много детей занимается на разных занятиях, кто отвечает за их безопасность??? Ведь дети постарше без родителей приходят и не все смотрят вверх.

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Только не забывайте указывать когда и где были сделаны фото и, если вам известно, управляющая компания, ответственная за данный дом или двор.



Авторам самых интересных фотографий мы продолжим дарить мороженое!