Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Понедельник, 14 января
$ 66.92 0.06
77.13 0.08
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Благоустройство

Крыши в Калуге грели неправильно

14.01.2019 10:40 7 1598
Крыши в Калуге грели неправильно

Как мы писали, калужские дома этой зимой заросли сосульками, коммунальщики зачастую не торопятся их сбивать, а способ, предложенный губернатором Калужской области, по избавлению от наледи – греть крыши - городские чиновники признали неэффективным.  

В понедельник, 14 января, на координационном совещании глава региона Анатолий АРТАМОНОВ напомнил муниципальным властям, что зимние каникулы закончились, а значит больше списать плохую уборку на праздничные дни не получится.  Губернатор отметил и возросшее число жалоб на сосульки.
 
- Никак мы не можем придумать эффективного способа борьбы с этой бедой. Но, тем не менее, надо учитывать опыт других регионов и каким-то образом с этой задачей справляться. Я знаю, что в Калуге идёт обсуждение этой темы, - сказал он.

Отметил Артамонов, что в областном центре решили отказаться от обогрева крыш, посчитав этот способ неэффективным.   

- Скорее всего, неправильно в Калуге были применены эти подогревающие устройства, - считает губернатор. - Можно любую идею свести на нет, даже более того, опорочить. Займитесь, пожалуйста. 

Он рассказал также, что из-за неправильно подогрева крыши коммунальщики вырастили сосульки на областной больнице. 

А мы, пользуясь случаем, продолжаем публиковать фото сосулек от наших читателей. За выходные к нам пришло 10 штук.

1-й переулок Пестеля, 27.

Грабцевское шоссе, 58

Карпова, 13. Читательница жалуется, что приходится выходить на дорогу, так как идти под сосульками - страшно.

Ул. Красный проезд.

ул. Никитина 89а.

Фото дома по ул. Чижевского, 12, где сделали капремонт крыши. Этот балкон попадает в центр читательского внимания во второй раз.

Чичерина, 18. 

- Только после приобщения к вопросу  радио "Ника ФМ" ведущий Игорь Корнилов смог связаться связаться с Жилищной инспекцией и найти телефон Директора УК, - пишет наш читатель Борис. - Такое под силу только Дедушке Морозу [Игорь Корнилов, напомним, - главный Дед Мороз Калуги, - прим. ред.]! Итог: к вечеру 11.01.19 во дворе вдоль фасада натянули красно-белые ленточки, которые, видимо, должны спасти всех проходящих внизу на протяжении выходных и далее до момента "чуда". Правда "чудо" может приехать как в виде вышки, так и в виде катафалка...

И в завершение - фото сосулек на Воскресенской, 21. 

- Сегодня [12 января - прим ред.] привела детей на занятия по вокалу в клуб "Мечтатель" по адресу: ул. Воскресенская, 21, - рассказывает наша читательница Светлана. И просто в ужасе от размера и количества сосулек, свисающих с крыш!!! Застыв на мгновение, хотелось уйти, но там много детей занимается на разных занятиях, кто отвечает за их безопасность??? Ведь дети постарше без родителей приходят и не все смотрят вверх.

Присылайте фотографии неубранных дворов и сосулек на perekrestok@kp.kaluga.ru а также в наши группы в соцсетях:

https://vk.com/ 
https://ok.ru/kp40ru
https://www.facebook.com/kp40.ru/

Только не забывайте указывать когда и где были сделаны фото и, если вам известно, управляющая компания, ответственная за данный дом или двор.

Авторам самых интересных фотографий мы продолжим дарить мороженое! 

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: благоустройство наледь сосульки
Еще новости из рубрики «Благоустройство»

Сосульки победили нагретые крыши 10.01.2019 12:51

Названия двум новым улицам придумали в Калуге 18.12.2018 17:20

Чиновники призвали калужан не паразитировать, а самим почистить дворы 17.12.2018 17:09

Тротуар на Рылеева восстановили после жалобы нашей читательницы 07.12.2018 12:57

Улицу Театральную перекопали в Калуге 07.12.2018 10:58

Народные новости
562 5
NDM
447 0
Helen15
918 2
Boris14

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 7 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 18 января, 19:00
Закажи песню на катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 26 января, 12:00
Семейный спортивный праздник «Весёлые STARты».
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 19 января, 12:00
Афиша Нового года 2019. Малоярославец
Малоярославец
вс 20 января, 11:30
«Всероссийский «День снега»
Квань

Для детей

вс 27 января, 12:00
Музыкальная сказка "Приключения кота в сапогах"
Арена КТЗ, ДК

Концерты

пн 14 января, 19:00
Трансляция фестиваля искусств «Русская зима»
Филармония
сб 19 января, 17:00
"Вечер в галерее". Деревянные духовые
Дом музыки
вс 20 января, 19:00
Патриарший хор Данилова монастыря
Арена КТЗ, ДК
вс 20 января, 20:00
Аркаим
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Три богатыря и Наследница престола
Снежные гонки
Путь домой
Т-34
Блоги компаний

Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов

25 дек 2018 09:29
Новости компаний

Открыт прием заявок на курс «Ростелеком. DataTalks»

Что вы знаете о черных похоронных агентах? Чем рискуете, открыв им дверь?

Наличные без комиссии по кредитным картам Россельхозбанка

«В Новый год – с новыми перспективами!»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Ирина ЕЛИСЕЕВА
 208
Яна МИТИНА
 225
Светлана НИЖНИК
 187
Ангелина МАРКИНА
 143
Ирина МАТВЕЕВА
 704
Нина КОЛЕСНИКОВА
 794
Анастасия МОСИЧКИНА
 114
Наталья СОБОЛЕВА
 212
Евгения ДРАГАНЧУК
 254
Виктория ЛЫСЕНКО
 755
Ольга ТРОФИМОВА
 260
Вера РУМПЛЕР
 131
Елена МОЛОНОСОВА
 159
Всего проголосовало: 4146
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Как оформить узкую и длинную кухню?

Онлайн страхование машины

Поверхностный водоотвод: преимущества и особенности

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.