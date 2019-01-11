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Ждём грома: коммунальщики забили на сосульки и наледь

11.01.2019 16:44 0 637
Ждём грома: коммунальщики забили на сосульки и наледь

Вчера, в четверг, 10 января, мы рассказали о том, как «хорошо и замечательно» убирают дворы и крыши домов в Калуге. Привели фотографии калужан из разных частей города, на которых прекрасно видно, как управляющие кампании и собственники домов выполняют свои обязанности по очистке дворов от снега и крыш от сосулек. И предложили нашим читателям присылать свои фотографии. 

Сегодня публикуем первую порцию присланного. Картина вырисовывается, сразу скажем, совсем неутешительная. Создается впечатление, что ответственные за уборку попросту забили на свои прямые обязанности.

Ну, или всё еще не вышли из новогодне-рождественнского запоя. Хотя вроде бы уже третий день, как пора бы…

Это фотография дома №10 на пл. Победы. Многие читатели в нашем прошлом обзоре справедливо заметили, что убирать наледь с козырьков балконов – прямая обязанность собственников квартир и балконов. Однако в данном случае претензий к жильцам последнего этажа предъявить сложно. Ведь очевидно, что первыми убрать наледь с крыши должны все-таки коммунальщики, обслуживающие этот дом. А вот жильцам предпоследнего и второго этажей можно было бы и пошевелиться, не дожидаясь работников УК.

Кстати, согласно порталу «Госуслуг», этот дом обслуживает ООО ЖРЭУ-14

А это фото дома Баррикад, 126. Не лестница, а горка! По данным того же портала, этот дом обслуживает ООО "ГУК" г. Калуги. Автору фото - красавице Рите - дарим наше первое мороженое!


Согласно данным госпортала, ООО "УК ГУП Калуги" обслуживает дом по улице Болдина, 2. Как мы видим по фото, в части борьбы с сосульками обслуживает довольно условно. Впрочем, и опасность для людей от этих сосулек тоже условна. Что, конечно же, не оправдывает коммунальщиков. Обязаны сбивать - значит надо.

А вот помещения соседнего дом по улице Болдина, 4 в ведении больницы №4. Зато недалеко ползти будет, если по голове шибанет – наверняка пошутят любители черного юмора.


А вот эти сосульки по адресу Вилонова, 8, врядли угрожают человеку, но выглядят очень колоритно. Автору этого фото Сергею Симонову – наше второе мороженое!


Это фото дома на ул. Горького, 41 (бывший «Океан») сделано 7 января, так что, возможно, коммунальщики уже исправились. Но выглядит очень даже автоустрашающе,  потому и поставили - автовладельцев попугать. Чтобы, паркуясь, не забывали учитывать и сосулечный фактор.


Совсем не дорожат головами своих клиентов и владельцы торговых помещений на пешеходной части улицы Театральной.


А вот эту фотографию сделала читательница Надежда. И самое печальное, что совсем неподалеку, у соседнего здания, несколько лет назад сосулькой убило мужчину. Получается, даже грянувший гром уже ничему не учит? Надо, чтобы шандарахало, и шандарахало?

На этом с читательскими фотками пока все. Переходим к тому, что мы сами сняли сегодня на главной улице города – Кирова.

Здание театра кукол.

Элитные глыбы элитного дома по Кирова, 23а, угрожают не только элитным жильцам, но и нам, простым смертным.

Ул. Кирова, 44.

ул. Кирова, 32

Как мы видим, даже в самом-самом центре, к которому всегда повышенное внимание и властей, и коммунальных служб, опасными сосульками занимаются не везде. А что же тогда творится в других частях города? 

Присылайте фотографии неубранных дворов и сосулек на perekrestok@kp.kaluga.ru а также в наши группы в соцсетях:

https://vk.com/ 
https://ok.ru/kp40ru
https://www.facebook.com/kp40.ru/

Только не забывайте указывать когда и где были сделаны фото и, если вам известно, управляющая компания, ответственная за данный дом или двор.

Авторам самых интересных фотографий мы продолжим дарить мороженое! 

Удачных вам выходных и не забывайте смотреть вверх. Потому как, перефразируя известную поговорку, и на коммунальщиков не надейся, и сам не плошай.


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