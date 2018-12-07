Тротуар на Рылеева восстановили после жалобы нашей читательницы

Так было...
Как мы уже рассказывали, в конце ноября в редакцию «Калужского перекрестка» обратилась читательница, которая пожаловалась на разбитый тротуар между домами №19 и №21.
- Год назад работники разобрали плитку на тротуаре при ремонте подземных коммуникаций, - рассказывала женщина. - До сих пор тротуар не восстановлен! Люди ходят и спотыкаются!
... а так стало.
В городской управе нам пообещали, что коммунальщики выполнят работы в течение недели. И действительно, плитку в этом месте уже восстановили.
Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.
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