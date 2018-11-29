Тротуар на Рылеева пообещали восстановить за неделю

На днях в нашу редакцию обратилась читательница, которая пожаловалась на разбитый тротуар между домами №19 и №21.

- Год назад работники разобрали плитку на тротуаре при ремонте подземных коммуникаций, - рассказала женщина. - До сих пор тротуар не восстановлен! Люди ходят и спотыкаются!

За комментариями мы обратились в городскую администрацию.

- По указанному адресу проводило работы ГП КО «Калугаоблводоканал», - сообщили нам в пресс-службе. - До конца недели работы по восстановлению тротуарной плитки будут выполнены силами указанной организации.

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