Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 29 ноября
$ 66.94 0.16
75.52 0.10
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Благоустройство

Тротуар на Рылеева пообещали восстановить за неделю

29.11.2018 10:42 3 1050 Дмитрий Ивьев
Тротуар на Рылеева пообещали восстановить за неделю

На днях в нашу редакцию обратилась читательница, которая пожаловалась на разбитый тротуар между домами №19 и №21.

- Год назад работники разобрали плитку на тротуаре  при ремонте подземных коммуникаций, - рассказала женщина. - До сих пор тротуар не восстановлен! Люди ходят и спотыкаются!

За комментариями мы обратились в городскую администрацию.

- По указанному адресу проводило работы ГП КО «Калугаоблводоканал», - сообщили нам в пресс-службе. - До конца недели работы по восстановлению тротуарной плитки будут выполнены силами указанной организации.

Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: благоустройство
Еще новости из рубрики «Благоустройство»

«Сам ошарашен!» Новые скверы в Калуге благоустраивают без ведома властей 20.11.2018 12:49

За уборкой снега можно будет следить онлайн 20.11.2018 11:58

Зимнее ноу-хау: чистить улицы от снега будут алиментщики 20.11.2018 10:34

В Калуге не хватает денег на восстановление тротуара, превращенного в парковку 16.11.2018 16:44

Скульптуры в сквере на Кубяка до сих пор не починили 13.11.2018 16:06


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 30 ноября, 18:00
Бесплатные кинолектории для всей семьи
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
сб 01 декабря, 18:00
Огненно-пиротехнический спектакль-аттракцион
Театральная площадь
вс 02 декабря, 16:00
Фестиваль любительских театров «Пять вечеров»
Калужская область
сб 08 декабря, 12:00
XXII межрегиональный турнир по игре "Что? Где? Когда?"
Демонстрационный-выставочный комплекс администрации губернатора области

Для детей

сб 01 декабря, 13:00
Мастер-класс Открытка бисером
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
вс 02 декабря, 16:00
«Сказки с оркестром»
Филармония
ср 05 декабря, 14:30
Новогодние мастер-классы
Дом мастеров
сб 08 декабря, 12:30
Бэби-спектакль ГУСЕНИЦА
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Концерты

чт 29 ноября, 19:00
Хор Валаамского монастыря. Программа «Есенин»
Филармония
пт 30 ноября, 19:00
Radio tapok
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 01 декабря, 17:00
"Снег идет..."
Дом музыки
сб 01 декабря, 19:00
Александр Серов
Арена КТЗ, ДК

Кино

Суспирия
Робин Гуд: Начало
Всё или ничего
Ральф против интернета
Блоги компаний

На Новый год клиенты Среднерусского банка ПАО Сбербанк получат подарки за платежи ЖКХ

26 ноя 2018 10:57
Новости компаний

«Ростелеком» дополнил «Онлайн-кассу» фискальным накопителем на 36 месяцев

«Ростелеком» расширил возможности мобильного приложения для сервиса «Видеонаблюдение»

Россельхозбанк запустил акцию для зарплатных клиентов

«Ростелеком» дарит абонентам личный кинотеатр

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ChudoKaluga's блог - Застройщик ООО «Строительная корпорация «Домстрой»

ChudoKaluga 23 сен 2018 19:11

Новости партнеров

«Центрофинанс»: простота  и оперативность микрокредитования

Особенность минитрактора Jinma 3244

Как выбрать плед - советы и рекомендации

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.