Тротуар на Рылеева пообещали восстановить за неделю

На днях в нашу редакцию обратилась читательница, которая пожаловалась на разбитый тротуар между домами №19 и №21.
- Год назад работники разобрали плитку на тротуаре при ремонте подземных коммуникаций, - рассказала женщина. - До сих пор тротуар не восстановлен! Люди ходят и спотыкаются!
За комментариями мы обратились в городскую администрацию.
- По указанному адресу проводило работы ГП КО «Калугаоблводоканал», - сообщили нам в пресс-службе. - До конца недели работы по восстановлению тротуарной плитки будут выполнены силами указанной организации.
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