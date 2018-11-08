Власти рассказали, куда пропали лавочки из парков

В «Народных новостях» на нашем сайте пользователь nikol на днях жаловался на пропажу лавочек в парке Циолковского.
- Часто там гуляем, - говорилось в сообщении читателя. - Каково же было наше удивление, когда обнаружили, что исчезли три, а может и больше, скамейки. Невероятно, там же круглосуточная охрана, и унести их не так просто, это целая процедура.
В четверг, 8 ноября, ситуацию нам прокомментировали в пресс-службе городской управы:
- По информации управления городского хозяйства, в настоящее время муниципальным бюджетным учреждением «Калугаблагоустройство» демонтировано для проведения ремонта 11 лавочек и скамеек из парков и скверов: с площадей Победы, Театральной, Мира, из парка Циолковского, из сквера на Пухова, 52 и с бульвара Кирова.
На данный момент четыре лавочки уже вернули. Оставшиеся установят до 1 декабря.
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