Скверопарку исполнился год: ностальгия по рынку и детская радость

Ровно год назад с помпой открыли новый парк на месте бывшего рынка в Калуге. Торжественную церемонию провели, как и полагается, по всем правилам: с перерезанием красной ленточки, фейерверком из воздушных шариков, торжественными речами от почётных гостей.

Спустя год мы спросили у калужан, нравится ли им новый парк, чего в нём, по их мнению, не хватает и не жалеют ли они, что отсюда убрали рынок.

Наталья РОДИНА: - Да вроде ничего, нравится. Мы редко здесь бываем, сами не отсюда - с Кубяка. Приезжаем немного развлечься, от своих отдохнуть. Двоякое здесь мнение, конечно, наверное, стало лучше. Не то, чтобы рынка не хватает, может быть, нужен овощной под «куполом». А эта территория облагорожена, стало чище.

Алексей ГЛАГОЛЕВСКИЙ: - Это одно из немногих мест для детей, где много горок. Сейчас стараемся каждый день сюда выбраться. Не хватает зелёных насаждений, чтобы был тенёк. Хорошо ли, что убрали рынок? Спорный момент, есть и плюсы, и минусы. Не мне решать. Но в данный момент детям здесь интересно. Минусов я не хочу касаться, пусть наше правительство решает. Мое мнение, в каждом микрорайоне должны быть такие места. Нет только один в центре города, но и на Правом берегу, Северном, на Малинниках. Не хватает таких мест.

Алиса БАРЦИХОВСКАЯ: - Вообще нравиться. Не хватает того, что уже сломалось. Качелей нет, были очень хорошие, можно было и родителю, и ребёнку на них сесть. Там тоже двое качелей было, переплетённые друг с другом. Очень много поломанных элементов. Детки сами показывают пальцем, спрашивая: «Где?». С исчезновением рынка стало больше простора, свободы, деревьев, чистого воздуха в центре города.

Лидия ГУБАНОВА: - Очень не нравится. А чего хорошего-то? Одна пластмасса за бешеные деньги. Дети по этой пластмасске [ползают]. Надолго её хватит? От жары она быстро трескается, от холода – та же самая система. Нет, это очень дорого для такого парка. Не хватает, как в нашем старом парке, каких-то более-менее прочных качелей, ну, не таких [как здесь], колеса обозрения. Хотя бы маленького. Цветов вообще практически нет. А я вспоминаю, когда мы из Сибири приезжали и в Центральный парк заходили, сколько там было разных цветов!

Мне больше нравилось, когда здесь был рынок. Одежду брали. Сейчас бы с удовольствием сюда пришла. Мы за один раз могли всё купить. Доехать до Грабцево не можем, здесь (женщина показывает на торговый центр) ничего не наши. Вот идём на Белорусский рынок. Если и там ничего не будет, значит дед без куртки остался.

Шамиль АРАСЛАНОВ: - Вместо клоаки лучше... Если по смете, тут могли бы детскую зону расширить. Какие-то навесы – павильончик поставить для тех, кто играет в шашки и шахматы. Может, чуть вернуть назад, [рынок под куполом оставить] для бабушек-дедушек, для деликатных товаров первой необходимости. Вещевой не нужен. Кругом полно магазинов и секонд-хендов на любой вкус. А так, для малоимущих, тут надо свои товары реализовывать.

Наталья Викторовна: - Нам не нравится. У меня ностальгия по рынку. Он нужнее. Парк у нас рядом есть. Единственное, что здесь есть - посидеть можно. В Калуге негде посидеть. Скверов очень мало. И то летом под открытом солнцем, в зной, не будешь сидеть. Никаких навесов, от жары никуда не спрятаться. С туалетами ещё не очень благоприятно. По рынку так скучаем. Я коренная калужанка, живу в этом районе. Туда - на Грабцево - ездить ужасно, а с сумками и подавно в маршрутки не влезешь.

Для какого возраста этот парк? Только для малышек – горочки, качелечки. Внучке 12 лет: «Бабушка, а что там делать? На лавочке сидеть?» Может быть, в дальнейшем что-то и будет.

Разве это парк? Решение необдуманное. Он окружён четырьмя улицами – тут машины, там машины. Разве парки так строят? Он не соответствует своему названию.

Уважаемые читатели, а вы успели оценить новый парк? Поменялось ли ваше мнение за год? Оставляйте свои отзывы в комментариях.

Видео: Наталья ЧААДАЕВА.