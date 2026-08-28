В Калуге требуют снести самовольно установленные постройки

Владельцы нескольких нестационарных объектов в Калуге должны демонтировать их до 8 сентября. Такое распоряжение выпустили городские власти.

Снести нужно разные сооружения:

ул. Гамазейная, район дома 24 — ограждение из профнастила и сетки-рабицы (ориентировочно 43 погонных метра, 1 шт.),

ж.-д. ст. Тихонова-Пустынь, ул. Лесная, 9 — шлагбаум,

ул. Железняки, 10 — ограждение из металла (около 15 погонных метров, 1 шт.),

Колюпаново, ул. Извилистая, 1б — деревянное ограждение (ориентировочно 14 погонных метров) и деревянный сарай,

ул. Калужского Ополчения, 3 — столбы с натянутыми цепями,

Угра, напротив магазина стройматериалов — деревянная торговая палатка,

ул. Анненки, напротив дома 29Г — бетонный гараж,

ж.-д. ст. Калуга-Сергиев-Скит, ул. Привокзальная, район дома 6 — три деревянных сарая без крыш и дверей, а также две секции из 12 сараев без дверей.

Хозяевам надо убрать объекты своими силами и привести территорию в порядок. А потом — сообщить об этом в отдел по контролю за землепользованием.