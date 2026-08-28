В Калуге требуют снести самовольно установленные постройки
Владельцы нескольких нестационарных объектов в Калуге должны демонтировать их до 8 сентября. Такое распоряжение выпустили городские власти.
Снести нужно разные сооружения:
- ул. Гамазейная, район дома 24 — ограждение из профнастила и сетки-рабицы (ориентировочно 43 погонных метра, 1 шт.),
- ж.-д. ст. Тихонова-Пустынь, ул. Лесная, 9 — шлагбаум,
- ул. Железняки, 10 — ограждение из металла (около 15 погонных метров, 1 шт.),
- Колюпаново, ул. Извилистая, 1б — деревянное ограждение (ориентировочно 14 погонных метров) и деревянный сарай,
- ул. Калужского Ополчения, 3 — столбы с натянутыми цепями,
- Угра, напротив магазина стройматериалов — деревянная торговая палатка,
- ул. Анненки, напротив дома 29Г — бетонный гараж,
- ж.-д. ст. Калуга-Сергиев-Скит, ул. Привокзальная, район дома 6 — три деревянных сарая без крыш и дверей, а также две секции из 12 сараев без дверей.
Хозяевам надо убрать объекты своими силами и привести территорию в порядок. А потом — сообщить об этом в отдел по контролю за землепользованием.
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