В Калуге просят подтвердить права на сараи, гаражи и ограждения
Городские власти Калуги просят собственников предоставить документы на некоторые постройки в разных районах города. Речь идёт о деревянных сараях, столбиках с цепочками и металлических гаражах.
Документы нужны для объектов по таким адресам:
- переулок Воинский (напротив дома 1) — 12 деревянных сараев;
- улица Льва Толстого (в районе дома 30) — 8 столбиков с цепочками;
- улица Ленина, 68 — 2 металлических гаража.
Отправить документы можно в администрацию на Московскую, 188.
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