В Калуге просят подтвердить права на сараи, гаражи и ограждения

Городские власти Калуги просят собственников предоставить документы на некоторые постройки в разных районах города. Речь идёт о деревянных сараях, столбиках с цепочками и металлических гаражах.

Документы нужны для объектов по таким адресам:

переулок Воинский (напротив дома 1) — 12 деревянных сараев;

улица Льва Толстого (в районе дома 30) — 8 столбиков с цепочками;

улица Ленина, 68 — 2 металлических гаража.

Отправить документы можно в администрацию на Московскую, 188.