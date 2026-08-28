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Благоустройство

В Калуге просят подтвердить права на сараи, гаражи и ограждения

Дмитрий Ивьев
28.08, 13:46
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Городские власти Калуги просят собственников предоставить документы на некоторые постройки в разных районах города. Речь идёт о деревянных сараях, столбиках с цепочками и металлических гаражах.

Документы нужны для объектов по таким адресам:

  • переулок Воинский (напротив дома 1) — 12 деревянных сараев;
  • улица Льва Толстого (в районе дома 30) — 8 столбиков с цепочками;
  • улица Ленина, 68 — 2 металлических гаража.

Отправить документы можно в администрацию на Московскую, 188.

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