Реконструировать улицу Театральную будут поэтапно

Об этом сообщил калужский градоначальник Дмитрий Денисов на пресс-конференции в среду, 26 августа.

За благоустройство улицы проголосовали сами калужане – она победила в рейтинговом голосовании. Однако вскоре стало известно, что в 2027 году ресурсов городу хватит только на облагораживание сквера перед театром.

- Реконструкция Театральной – дело очень дорогое и сложное как с инженерно-технической, так и с юридической позиций, - пояснил Дмитрий Александрович. – Здесь одно решение неизбежно тянет за собой другое – коммуникации, покрытия, освещение, озеленение, благоустройство, поэтому подход требуется комплексный.

Поэтому первым этапом станет общественное пространство, которому обещают серьезное преображение – от озеленения до нового облика ландшафтного дизайна.

Затем этап за этапом власти планируют заняться пешеходной частью Театральной и остальными участками. Сроки и скорость этих работ, по словам градоначальника, во многом зависят от стабильности финансирования и поддержки калужан.