Реконструировать улицу Театральную будут поэтапно
За благоустройство улицы проголосовали сами калужане – она победила в рейтинговом голосовании. Однако вскоре стало известно, что в 2027 году ресурсов городу хватит только на облагораживание сквера перед театром.
- Реконструкция Театральной – дело очень дорогое и сложное как с инженерно-технической, так и с юридической позиций, - пояснил Дмитрий Александрович. – Здесь одно решение неизбежно тянет за собой другое – коммуникации, покрытия, освещение, озеленение, благоустройство, поэтому подход требуется комплексный.
Поэтому первым этапом станет общественное пространство, которому обещают серьезное преображение – от озеленения до нового облика ландшафтного дизайна.
Затем этап за этапом власти планируют заняться пешеходной частью Театральной и остальными участками. Сроки и скорость этих работ, по словам градоначальника, во многом зависят от стабильности финансирования и поддержки калужан.
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