Шапша проверил благоустройство улицы Чичерина

Губернатор Калужской области Владислав Шапша побывал там 25 августа.

- Пообщался с жителями: работы еще не завершены, но людям уже нравится. Видел обращения в комментариях в соцсетях – есть узкие, локальные вопросы, город их отрабатывает, - заявил он.

По словам главы региона, бульвар получается красивым.

- Отличное место для семейного отдыха. Действуем комплексно. Меняем ветхие инженерные сети. Ремонтируем фасады домов, дорогу и тротуары. Практически завершено мощение бульвара. Здесь появятся лавочки, фонари, малые архитектурные формы, ограждение. Позаботились об озеленении. А также о безопасности – бульвар оборудуют системой видеонаблюдения, - прокомментировал губернатор.

Он также заехал посмотреть обновленную понтонную переправу через Яченку:

- Надо, конечно, еще до ума доводить прилегающую территорию. Но в целом получилось хорошо. Люди довольны.