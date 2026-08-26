Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Шапша проверил благоустройство улицы Чичерина
Благоустройство

Шапша проверил благоустройство улицы Чичерина

Дмитрий Ивьев
26.08, 11:23
0 185
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Губернатор Калужской области Владислав Шапша побывал там 25 августа.

- Пообщался с жителями: работы еще не завершены, но людям уже нравится. Видел обращения в комментариях в соцсетях – есть узкие, локальные вопросы, город их отрабатывает, - заявил он.

По словам главы региона, бульвар получается красивым.

- Отличное место для семейного отдыха. Действуем комплексно. Меняем ветхие инженерные сети. Ремонтируем фасады домов, дорогу и тротуары. Практически завершено мощение бульвара. Здесь появятся лавочки, фонари, малые архитектурные формы, ограждение. Позаботились об озеленении. А также о безопасности – бульвар оборудуют системой видеонаблюдения, - прокомментировал губернатор.

Он также заехал посмотреть обновленную понтонную переправу через Яченку:

- Надо, конечно, еще до ума доводить прилегающую территорию. Но в целом получилось хорошо. Люди довольны. 

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlUrRmlqcjNpOVNWU09UOHMwazJHMFE9PSIsInZhbHVlIjoib0RRTGNHeEMwUTlFMSs2R3M1KzEyRWxEeWFscmZXY01oTklod0VLMHJiOXdjY0k3ZU9DVlJlUWxJZUJReFZqNFJvSUZRWE9sY0RVNFBOU21sV2JKem9DYUlienM4U2U1TmxTQ2hHLzlLN2hnaHF0UnZqdVArRUlHVFBYVWRoK3czVXRqWkxPMm94RlpoemFJbUFFR3JxZkIwZVplUjB3T1hRclRwOXlXVU8zbHVZbmJKNGs2WVlDdFJoVDY1eWQ5eFJtRkN2U2tBd3FqdDUzcktpbUhyRFgwOHUvb05LUXhkc2NtWVd2SitmWWU3bEU1d2VTZjJZUmtIaDRQWHhRSWMvQ21sMEFmckdNazBZS2RDT1g2N0R6alIyVXA1Y050dDhjS2ZwbDJlcnBXRjh3VFpUL25tdng3TGg5eERlVjYzOGtFUDZIWnZQNW9Qei9vSVhJVHZMdDlkUWRSaGtTOEQ1RVZzSVZVdVd2SkYzOCtVLzlDenZHalQ3UjRHeE9oc2FQQjdmQVM5WThZNW4wOGRVakRWZEdpRVFaQ014VmNTOVZEcm5xWjlHd1ZIa2kzZnBCSmJuSzd1SGhXQkFzWiIsIm1hYyI6Ijc4ZGMzYzE3Yzk3MjUyNDVmNTYxOTRkYTE1ODE4ZTEyOWJlN2FlOTNlODY3MDgxYmUzNmUxM2VkNTljNTcxZDQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxaVUM2RDk1bW4vRWoyQUdJdkI2TEE9PSIsInZhbHVlIjoiMmVBUW9EZ1BrQW9FREszUkZ0ZmpzR21RYTZDaldxMUJIcm5BM1ZIaFp6ZWsyeUd4Y1M0STB5Mjl2am1RTHkzL0JWUjArT3lkWDUwSGZaR01ZZXNIaHdOSkQ4S3lOM0pmK2FTVkhGZ0tRbFdUdXZsN2xNU2pVSnl4NW02dTduRE9QZnBkNENYaXFoSkVDUitwb1B0S3B1aEFkS3lCZ1didU0wV1J0bUFQa1NWRU1KNXhESHRKRWtXdEkvcUpSQWdqcFBUb3h2VVBLZWpYWCtrbmdGRVJxUTJqTExoWWN0bVFSVXUwRGdnSUVhL1M2ZTgyS0cvdzZCY3lINWU1YnJmdzhkc2pSdTk4amJ1M3JMUmZ3WERMZUQwbzNtczRILzJBM2JieStHYTZzL003eldBUWxqTEx5V3lMNkpqUkRab0MyVHQ2TkErWGt4WTBOUGoxNjZnV294YnZwS3RHOVd6N3N2eTUxbUN5aVozd3pGYXNWNEo3bVVMcC91cWRWbWJxcmpadW5GV3hPd3F6aExNK2xmd1dSRE5lYS9RcGYwc1dFQjkwc2lYOUVBdkhkTjljdFA4RTR1bFQyVHZCUmhTQlRJR1lkZzhzSGpVekhBcEhKOUhNc0Jka2V4cHdWa085b2pZRHJBZFJXeTNkNERJS1dqR1Z1QUExZ0FscjFxZXRDQUp1MHRGakNxb1VqZzhnL0x0Rm9FVkRLNXl4Yys0dnRsa3ExZWtBNWNyZ0FFMGFkL2pDb0ZKNnRiODcwY2pSY2pCRnUxZmZhMHRENFRVUzh6MTh2dVpTUGd1TkhaK0tEYzUwZFg1enJNaW5ORll1WFBsSENzTDllYVhRdU5EbCIsIm1hYyI6ImIwZTI4YjE1MTUxN2M5YzAxZGZhOGRkYmEyYzQ0MmZhNGJkMjE2YzkwYjNmMmM2ODIwZjAzZmQ3YTFiNjQ2YjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+