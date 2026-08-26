В Людиново преображают площадь Победы

Этот проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды — он реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», рассказал глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.

Уже уложено пять тысяч квадратных метров плитки, обустроены газоны на площади около тысячи квадратных метров. Кроме того, специалисты установили 20 закладных под опоры освещения, забетонировали три лестницы и основание памятника «Горнисту».

Сейчас на площади идут новые работы: монтируют опалубку для подпорной стены, готовят место для систем освещения и оповещения — вынимают грунт под гильзы, устанавливают бордюры в клумбах и убирают строительный мусор.

По словам Вячеслава Лежнина, главная цель проекта — создать пространство, где память о прошлом будет органично сочетаться с современной жизнью города и его будущим.