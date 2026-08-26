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Благоустройство

Владислав Шапша провел планерку на объектах благоустройства в Калуге

Дмитрий Ивьев
26.08, 10:34
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Глава Калужской области Владислав Шапша вместе с главой города Дмитрием Денисовым провёл выездное совещание на площадках, где идут работы по благоустройству.

Губернатор лично побывал на улице Чичерина, у подъезда к онкодиспансеру и на понтонном мосту через Яченку.

Он оценил, как продвигаются работы, и дал несколько поручений — их детали власти озвучат позднее.

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