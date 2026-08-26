Владислав Шапша провел планерку на объектах благоустройства в Калуге

Глава Калужской области Владислав Шапша вместе с главой города Дмитрием Денисовым провёл выездное совещание на площадках, где идут работы по благоустройству.

Губернатор лично побывал на улице Чичерина, у подъезда к онкодиспансеру и на понтонном мосту через Яченку.

Он оценил, как продвигаются работы, и дал несколько поручений — их детали власти озвучат позднее.