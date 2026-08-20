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Благоустройство

В Жукове завершилось благоустройство пешеходной зоны

Дмитрий Ивьев
20.08, 12:44
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В административном центре Жуковского округа завершилось благоустройство пешеходной зоны на улице Рогачёва. Об этом сообщил глава местной администрации Анатолий Суярко.

Специалисты привели в порядок территорию: проложили пешеходные дорожки, установили уличное освещение и скамейки, обновили газоны и озеленение. Особое внимание уделили скверу напротив школы имени С. Ф. Романова — его благоустроили в числе первых. Центральным акцентом пространства стал бюст Семёна Фёдоровича Романова работы скульптора Сергея Лопухова.

Проект вошёл в нацпроект «Инфраструктура для жизни», а его реализацию поддержали сами жители: именно они выбрали эту территорию в ходе Всероссийского онлайн‑голосования.

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