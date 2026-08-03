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Калужане высмеяли видео администрации об уборке города и показали свой «чистый» город

После того как мы опубликовали видеоролик администрации Калуги об уборке города, в соцсетях развернулась дискуссия.
Сергей ПЕТРОВ
03.08, 09:17
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Горожане не оценили стараний чиновников и оставили множество негативных комментариев.

Один из подписчиков прислал в редакцию видео мусорной площадки с вопросом: - Вам показать, как они работают?

Комментарии калужан были ещё более эмоциональными. Один из них возмутился: - Сказочники! Не одного трактора не видел с 25 года, который чистит пешеходные зоны! не зимой, не летом.

Другой житель указал на избирательность уборки:

- Когда они научатся ездить по другим улицам то, а не только по основным?

Мы предлагаем продолжить обсуждение. Расскажите в комментариях, как обстоят дела с уборкой дорог в вашем микрорайоне.

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