Калужане высмеяли видео администрации об уборке города и показали свой «чистый» город
После того как мы опубликовали видеоролик администрации Калуги об уборке города, в соцсетях развернулась дискуссия.
Горожане не оценили стараний чиновников и оставили множество негативных комментариев.
Один из подписчиков прислал в редакцию видео мусорной площадки с вопросом: - Вам показать, как они работают?
Комментарии калужан были ещё более эмоциональными. Один из них возмутился: - Сказочники! Не одного трактора не видел с 25 года, который чистит пешеходные зоны! не зимой, не летом.
Другой житель указал на избирательность уборки:
- Когда они научатся ездить по другим улицам то, а не только по основным?
Мы предлагаем продолжить обсуждение. Расскажите в комментариях, как обстоят дела с уборкой дорог в вашем микрорайоне.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь