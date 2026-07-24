На улице Георгиевской подрезали разросшиеся кусты

Во вторник, 14 июля, в редакцию обратилась калужанка. Она рассказала, что кусты на одной из центральных улиц города сильно мешают пешеходам.

По словам женщины, по тротуару на улице Георгиевской почти невозможно пройти - людям приходится выходить на дорогу или протискиваться между ветками.

Но это не единственная проблема. Горожанка считает, что густые заросли создают удобное место для любителей выпить. По вечерам там собираются компании, закупаются спиртным в магазине, а после себя оставляют горы пустых бутылок и мусора.

В пятницу, 24 июля, от «алкогольных» кустов избавились.