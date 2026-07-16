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Благоустройство

Бастрыкин поручил разобраться с разбитой дорогой в Тимофеевку

Евгения Родионова
16.07, 09:52
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Ранее в понедельник, 13 июля, мы писали, что местные жители уже который год не могут дождаться нормального покрытия.

По словам одной из женщин, сейчас дорога выглядит печально: асфальта нет, грунт размокает после дождей, а колеи и ямы давно стали привычным пейзажем.

— Проехать по такой дороге трудно даже на обычной машине, а уж если случится беда, скорая или пожарные могут просто не успеть, - рассказала жительница деревни. - В прошлом году дорожники пытались спасти положение грейдированием, но это почти не помогло. А в планы капремонта на этот год дорога так и не попала.

Теперь ситуацию взяли на контроль в Следственном комитете. Местное управление СК уже начало проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК России по Калужской области Марка Харламова доложить о промежуточных результатах проверки и о мерах, которые собираются принимать для улучшения дорожной инфраструктуры.

За исполнением поручения будут следить в центральном аппарате СК.

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