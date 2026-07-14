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Благоустройство

Жители деревни Тимофеевка оказались отрезаны от медицинской помощи

Евгения Родионова
14.07, 09:40
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В понедельник, 13 июля, жительница деревни Тимофеевка Ферзиковского района рассказала о проблеме с дорогой в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, жители деревни не могут добраться до своих домов.

— Дети и старики, проживающие в деревне, не имеют возможности получить медицинскую и иную помощь, в случае необходимости, - пишет женщина. - Местные власти который год не могут найти возможность сделать дорогу к нашим домам. Изредка, проводят грейдирование, которое «работает», до первого дождя. При этом, в соседнюю деревню Михайловка - дорога сделана с круглогодичным и всепогодным подъездом. Мы искренне не понимаем, почему такое различие и неужели мы не имеем право просто иметь возможность добираться до своих домов?

— Действительно, в период обильных осадков дорогу размывает, - комментирует ситуацию администрация Ферзиковского района. - В прошлом году мы проводили грейдирование. Депутатами округа определен перечень автомобильных дорог, на которых в первоочередном порядке планируется выполнить ремонт в этом году. Но, к сожалению, эта дорога в перечень не входит, ремонт пока не запланирован. Рассмотрим возможность проведения работ при уточнении бюджета в сентябре.

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