За неделю в Калуге вывезли больше 1500 кубометров негабаритного мусора
За первую неделю июня - с 1 по 7 число - коммунальщики убрали 104 контейнерные площадки. Всего вывезли 1521 кубометр отходов, которые не относятся к твёрдым коммунальным. Это больше 75 гружёных КАМАЗов.
С начала 2026 года в Калуге очистили уже 2583 контейнерные площадки. Такую статистику 8 июня привели в управлении городского хозяйства областного центра.
В Горхозе напомнили и об ответственности за беспорядок:
- Нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправления влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста десяти тысяч рублей.
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