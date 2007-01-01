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Благоустройство

За неделю в Калуге вывезли больше 1500 кубометров негабаритного мусора

В Калуге продолжают вывозить крупногабаритный мусор.
Ольга Володина
08.06, 17:21
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Фото: Городское хозяйство Калуги.
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За первую неделю июня - с 1 по 7 число - коммунальщики убрали 104 контейнерные площадки. Всего вывезли 1521 кубометр отходов, которые не относятся к твёрдым коммунальным. Это больше 75 гружёных КАМАЗов.

С начала 2026 года в Калуге очистили уже 2583 контейнерные площадки. Такую статистику 8 июня привели в управлении городского хозяйства областного центра.

В Горхозе напомнили и об ответственности за беспорядок:

- Нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправления влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста десяти тысяч рублей.

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