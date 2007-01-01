В начале июня перед входом в парк Циолковского планируют высадить цветы
Во вторник, 19 мая, в нашу редакцию обратилась читательница с просьбой обратить внимание на проблему с уборкой мусора в городе.
По её словам, в парке Циолковского горы мусора.
— Когда город на регулярной основе будут приводить в порядок? - возмущается горожанка. - Привели гостей в парк Циолковского, там горы мусора, который разносится по парку. Перед парком - голая клумба вся в окурках, туда их без зазрения совести кидают водители ржавых ПАЗиков маршрута №77!
— Уборку парка им. К.Э. Циолковского проводим ежедневно, - комментирует ситуацию Управление городского хозяйства города Калуги. - Высадка цветов в клумбу перед входом парк запланирована в начале июня.
