На улице Никитина возле детской поликлиники ямы заделают до конца месяца

Ранее мы писали о просьбе нашей читательницы рассказать о проблеме с заездом в детскую поликлинику №2 на улице Никитина.

По её словам, во дворе нет нормальной парковки и везде ямы.

Мы направили запрос в ведомство. Вот их ответ:

— Подъезд к территории входа в детскую поликлинику на улице Никитина, 76 осуществляется с улицы Никитина через междворовый проезд, - комментирует ситуацию Управление городского хозяйства. - На основании обращения читательницы специалистами было проведено обследование территории, прилегающей к поликлинике, в результате которого было установлено, что дорожное покрытие проезда имеет локальные просадки асфальта, поверхностные разрушения и выкрашивание образовавшиеся в результате естественного износа в процессе эксплуатации дороги.

— Полностью отремонтировать дорожное покрытие мы пока не сможем, так как потребность в таких работах по городу очень большая, - добавили в Управлении городского хозяйства. - Но, понимая важность обеспечения безопасного доступа к медицинскому учреждению, нами было принято решение о ликвидации наиболее глубоких деформаций дорожного полотна на съезде с улицы Никитина до первого июня.