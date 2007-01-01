Мамы боятся вести детей в поликлинику на Никитина из-за ям на дороге

В среду, 13 мая, в нашу редакцию обратилась калужанка с просьбой рассказать о проблеме с заездом в детскую поликлинику №2 на улице Никитина.

По её словам, во дворе нет нормальной парковки.

— Посмотрите какой заезд в детскую поликлинику, - пишет горожанка. - Когда дождь там всегда вода, и перед поликлиникой вдоль дороги где люди паркуются тоже вот такие колодцы. Не ровен час кто-то туда упадёт! Забота о детях огромная. Ни парковки, ни заезда. Сами посмотрите. Позор! Когда смогут заасфальтировать стоянку, заезд и убрать ямы?

Мы попросили Управление городского хозяйства города Калуги прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.