Массовый субботник пройдет в Калужской области 27 апреля

Заниматься уборкой будут жители Калуги, Обнинска и всех районов.

- В городах и сёлах расчистят улицы, скверы и дворы, высадят цветы и деревья, покрасят лавочки и ограждения, приведут в порядок скульптуры и малые архитектурные формы, - рассказали в четверг в правительстве региона.

Ранее губернатор Владислав Шапша призвал чиновников организовать работу во всех муниципалитетах.