В Юхнове построят скейт-парк

Работы пройдут в нынешнем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Спортивная площадка появится в лесопарковой зоне на улице Карла Маркса.

За этот объект в прошлом году проголосовали жители Юхнова.