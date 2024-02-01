Санкционная контрабанда – дело благородное или как в Калугу привезти товар с eBay, обманув французскую таможню

Введенные санкции со стороны западных стран в отношении России ограничили наши возможности.
Стало сложнее путешествовать, некоторые товары теперь отсутствуют на полках наших магазинов, да и с безналичной оплатой в зарубежных интернет-магазинах тоже возникли сложности.
Однако способы привезти из-за рубежа необходимые вещи все же есть. Сегодня речь пойдет об историке, а точнее об одном калужском хранителе старины, по имени Николай И. (имя-фамилию по его просьбе мы изменили). Он коллекционирует исторические предметы на протяжении уже многих лет. Специально для наших читателей Николай рассказывает, как ему удалось добыть редкие фото Калуги времен оккупации и открытку из Франции.
Ни открытку, ни фотографии в России сейчас не купить
Операция «Посылка»
- Я отслеживаю сайт с различными антикварными фотографиями, чаще всего eBay, но это могут быть и другие. Как-то раз увидел, что лот с фотографиями и открытками, на которых была изображена Калужская область.
Они были достаточно старыми и, соответственно, я захотел их купить. Сейчас оформить заказ из России на eBay невозможно. Однако безвыходных ситуаций не бывает.
У меня живет знакомая во Франции, переехала она туда 40 лет назад. Я ей написал, скинул ссылки, и попросил купить мне эти открытки и фотографии на аукционе.
Максимальную ставку обозначил в районе 30-40 евро. Она и приобрела товар.
Начали думать, как переправить их в Россию.
Вариантов всего два: с кем-то из знакомых, кто летит сюда, или через таможню сразу в Калугу. Последнее дело – рискованное.
Я говорю ей, давай рискнем и отправим через таможню, риск – дело благородное. Только напомнил, что содержимое надо запрятать спрятать, иначе на таможне могут возникнуть вопросы.
Все мое хозяйство она упаковала в коробку, положила туда печенье, конфеты, а антикварные фото и открытки спрятала на самом дне.
Потом она отправила посылку в Россию, она благополучно прошла таможню. Около месяца она мне шла.
Малоярославец. Внизу подпись немца, который делал снимок, а сверху подпись торговца, который его продал
По правилам - дорого
Теперь, собственно, расскажем о том, почему это было рискованное дело.
Во Франции при отправке исторического предмета через таможню владелец должен отдать 35% с покупки в пользу государства. Другими словами, слово «официально» в данном случае - синоним слова «дорого».
- Допустим, ты купила какую-нибудь книгу или брошюру, которая стоит в пересчете на наши деньги 20 тысяч рублей. И 35% должна отдать государству, то есть накинуть сверху около 7 тысяч рублей. Помимо этого, есть и другие траты. Требования, в общем, очень жесткие.
Поэтому многие коллекционеры прибегают к хитростям. Прячут предмет в коробку с шоколадом, зефиром и т.п. обходя таким образом проверку.
Некоторые даже умудрялись провозить особо ценные предметы в бензобаке какого-нибудь дешевого авто, купленного в Европе. Но это уже серьезные контрабандисты.
Конечно, мне есть смысл сказать, что в коробке просто находятся две пачки печенья по 2 евро, а все остальное спрятать. Необходимый материал засовывается вовнутрь и все, посылка успешно проходит таможню. Хоть там сотрудники имеют право вскрыть коробку и посмотреть, что внутри, эту, я думаю, они не распаковывали. Просветили, увидели, что там лежат коробки с печеньем, и успокоились.
Конфеты напоминают по вкусу марципан
Спасительная фольга
- Минимальная стоимость пересылки, которую возможно отправить из Франции - 33 евро. Даже если ты отправишь чупа-чупс, он все равно будет стоить 33 евро. Такая цена установлена за груз до 990 грамм.
Здесь указана стоимость посылки и то, что внутри находятся фотографии, какого они рода не сообщается
В такую коробку можно запихнуть все, что угодно.
Мы поинтересовались, а можно ли провести через французскую таможню? К примеру, драгоценности?
- Допустим, ты приехала закупиться бриллиантами, - увлеченно отвечает Николай. - Через таможню ты не проедешь, тебя просветят и найдут камешки. Но есть выход. Надо просто купить какую-нибудь шоколадку, распечатать ее, положить туда нужный предмет, засунуть все это в печенье, запаковать обратно и отправить самой себе посылкой в Россию. Так будет надежнее, потому что благодаря фольге, при просвечивании таможенники решат, что это просто шоколад.
Кстати, посылку из Франции мы распечатали вместе с Николаем.
Внутрь его подруга положила металлическую коробку с конфетами, похожими по вкусу на марципан, печенье и те самые открытки вместе с фотографиями, ради которых все и затевалось.
Эти фото датируются 1941 годом, и были сделаны солдатами Вермахта во времена немецкой оккупации.
А на открытке запечатлено открытие памятника Императору Александру II в Людиново в XIX веке. Дорогая вещь!
Людиново. Открытие памятника императору Александру II, XIX век. Открытка редкая и дорогая, Издание «Филипченко»
Полотняный Завод. Снимок делал и подписывал немец
А вы как хитрите, чтобы в условиях санкций добыть нужные вам товары из-за рубежа? Ждем ваши лайфхаки в комментариях!
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