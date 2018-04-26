МЧС предупреждает о сильном ветре

Во второй половине дня в четверг, 26 апреля, на территории Калужской области ожидается усиление ветра. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

Порывы будут достигать 13-18 м/с.

Жителям области при сильном ветре рекомендуется не выходить на улицу, говорится в сообщении спасателей.