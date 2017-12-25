Ждём новогодние дожди: тепло возвращается в Калугу

Снег, порадовавший нас в конце прошлой недели, к исходу этой рискует снова сойти на нет. Однако в понедельник, 25 декабря, местами его подсыпет ещё. Температура воздуха будет -4...-2оС. Ветер северо-западный, 5-10, местами порывы до 12-15 м/с. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 737 мм рт. ст., что все еще ниже нормы.
Во вторник, 26 декабря, ночью температура воздуха опустится до -5оС, днём - 0…+2оС. Пройдут небольшие осадки. В среду, 27 декабря, столбики термометров ночью покажут -1…+1оС, днём 0…+2оС.
В четверг, 28 декабря, ночью прогнозируется около ноля, днём 0…+2оС. В пятницу, 29 декабря, станет еще теплей. Ночью ожидается 0…+2оС. Днём – до +5оС. Ожидается небольшой дождь.
Пока что дождливую погоду ждут и в новогодние выходные. Но, возможно, она решит покапризничать и снова изменится.
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