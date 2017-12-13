Названы водоёмы с самым толстым льдом

ГУ МЧС по Калужской области в среду, 13 декабря, опубликовало данные о толщине льда на калужских водоёмах.

Яченское водохранилище в Калуге местами промёрзло на 7-10 сантиметров.

Лёд в 7-10 сантиметров также на прудах в деревни Куракино Бабынинского района, в деревне Острожное Дзержинского района, в Юхнове, а также на озерах Бездонное и Горское в Перемышльском районе.

- Прочность льда на водоёмах области пока недостаточна для безопасного выхода на него, высока вероятность несчастного случая, - предупреждают спасатели. - В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по единому номеру 112.