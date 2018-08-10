«Калуга» сыграет в Волгограде

В субботу, 11 августа, футбольная «Калуга», которая на днях вышла в 1/32 финала Кубка России, проведёт матч четвертого тура первенства России в зоне «Центр» второго дивизиона. В Волгограде калужане сыграют с местным «Ротором-2».
Пока в этом турнире дела у нашей команда идут так себе: одна ничья при двух поражениях. «Ротор-2» также выступает не лучшим образом: одна победа и два поражения.
В лидерах же пока обосновался обнинский «Квант». Новичок лиги выиграл все три поединка и 11 августа едет в гости к красногорскому «Зоркому».
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