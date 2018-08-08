«Калуга» вышла в 1/32 финала Кубка России

Вечером во вторник, 7 августа, футбольный клуб «Калуга» в рамках 1/64 финала Кубка России в гостях обыграл смоленский «Днепр» со счётом 2:1 и вышел в следующий раунд. Следующим соперником калужан станет представитель ФНЛ «Тамбов».
Наша команда забила по голу в конце первого тайма и начале второго. Хозяева смогли отличиться один раз в концовке встречи.
Гол Дениса Сёмина.
Гол Дмитрия Баранова.
Игра с «Тамбовом» пройдёт в Калуге в среду, 22 августа. Точные время и место будут определены позднее.
Игравший также 7 августа в 1/64 финала Кубка обнинский «Квант» уступил команде «Знамя Труда» из Орехово-Зуево со счётом 1:4.
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