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Открываем сезон: букмекеры ожидают победы соперников ФК «Калуга»

18.07.2018 10:42 2 278 Сергей ПЕТРОВ
Открываем сезон: букмекеры ожидают победы соперников ФК «Калуга»

В среду, 18 июля, стартует первенство РФ по футболу среди команд второго дивизиона. В первом матче калужане сыграют на выезде с новомосковским «Химиком». Встреча начнется в 17:00.

Что интересно, изначально игра должна была проходить на поле калужан, но по просьбе руководства нашего клуба её перенесли на поле соперников «Калуги». По иронии судьбы этот матч станет вторым за последнее время, который проведут команды. 

В пятницу, 13 июля, состоялась товарищеская игра между «Калугой» и «Химиком», которая завершилась со счетом 0:0. Об этой встрече клубы договаривались заранее, а после публикации календаря выяснилось, что и первый официальный матч команды проведут друг с другом.

Получается, что товарищеская встреча оказалась для команд этакой разведкой боем.

Что интересно, букмекеры оценивают шансы новомосковцев на победу чуть выше, чем калужские. Коэффициент на победу «Калуги» составляет 2,75, в то время как на победу «Химика» 2,5. 

А как вы думаете, кто победит в этой игре? Оставляйте свои прогнозы в комментариях.


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Тэги: спорт футбол
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