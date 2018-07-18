Открываем сезон: букмекеры ожидают победы соперников ФК «Калуга»

В среду, 18 июля, стартует первенство РФ по футболу среди команд второго дивизиона. В первом матче калужане сыграют на выезде с новомосковским «Химиком». Встреча начнется в 17:00.
Что интересно, изначально игра должна была проходить на поле калужан, но по просьбе руководства нашего клуба её перенесли на поле соперников «Калуги». По иронии судьбы этот матч станет вторым за последнее время, который проведут команды.
В пятницу, 13 июля, состоялась товарищеская игра между «Калугой» и «Химиком», которая завершилась со счетом 0:0. Об этой встрече клубы договаривались заранее, а после публикации календаря выяснилось, что и первый официальный матч команды проведут друг с другом.
Получается, что товарищеская встреча оказалась для команд этакой разведкой боем.
Что интересно, букмекеры оценивают шансы новомосковцев на победу чуть выше, чем калужские. Коэффициент на победу «Калуги» составляет 2,75, в то время как на победу «Химика» 2,5.
|
«Калуга» разгромила соперника со счётом 7:0 10.07.2018 11:11
Названа дата калужского футбольного дерби 09.07.2018 15:33
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
Однокомнатная люкс по цене эконома
1-к квартира в центре, элитный дом, огороженная территория, парковка
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: